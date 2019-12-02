Ранним утром 29 ноября в полицию обратилась хозяйка круглосуточного магазина в селе Новоильинск Заиграевского района
Женщина рассказала, что двое грабителей похитили продукты питания и деньги из кассы. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, молодые люди, 22 и 23 лет пришли в магазин для приобретения алкоголя в долг. После отказа продавца они совершил грабёж.
Один из подозреваемых ранее судим за наркопреступление.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии ограбили магазин после отказа продать спиртное в долг
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