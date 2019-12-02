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В Бурятии ограбили магазин после отказа продать спиртное в долг

В Бурятии ограбили магазин после отказа продать спиртное в долг
Происшествия, 
Ранним утром 29 ноября в полицию обратилась хозяйка круглосуточного магазина в селе Новоильинск Заиграевского района

Женщина рассказала, что двое грабителей похитили продукты питания и деньги из кассы. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, молодые люди, 22 и 23 лет пришли в магазин для приобретения алкоголя в долг. После отказа продавца они совершил грабёж.

Один из подозреваемых ранее судим за наркопреступление.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

грабеж
 
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