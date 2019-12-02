В Бурятии ограбили магазин после отказа продать спиртное в долг

Ранним утром 29 ноября в полицию обратилась хозяйка круглосуточного магазина в селе Новоильинск Заиграевского района



Женщина рассказала, что двое грабителей похитили продукты питания и деньги из кассы. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.



Как выяснили полицейские, молодые люди, 22 и 23 лет пришли в магазин для приобретения алкоголя в долг. После отказа продавца они совершил грабёж.



Один из подозреваемых ранее судим за наркопреступление.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



