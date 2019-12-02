Улан-удэнка получила условный срок за наркотики

Она хранила наркотики в крупном размере



42-летняя жительница Улан-Удэ признана виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.



Вину в судебном заседании подсудимая признала полностью.



Приговором от 28 ноября женщина осуждена к трём годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.



Также суд обязал её встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда.

