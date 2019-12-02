В Иркутской области педофила посадили на 12 лет

Мужчина надругался над трёхлетней девочкой



31-летний житель Ольхонского района Иркутской области признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении трёхлетней девочки.



В конце февраля 2019 года мужчина надругался над трёхлетней дочерью своей сожительницы. Сразу после того, как женщина об этом узнала, она вызвала сотрудников полиции.



В 2010 году мужчина был осуждён за убийство, совершённое группой лиц. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. В 2018 году по постановлению Эхирит-Булагатского районного суда неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена на исправительные работы.



- В настоящее время в отношении обвиняемого вынесен приговор, он признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

