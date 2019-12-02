Забайкалец обокрал возлюбленную после ссоры

Мужчина залез через окно
В полицию по Хилокскому району Забайкальского края поступило заявление от местной жительницы, из дома которой украли семь тысяч рублей.
Прибывшие сотрудники полиции установили, что неизвестные проникли в дом через оконную форточку.
В ходе расследования стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 59-летний ранее судимый бывший сожитель женщины. Накануне они поссорились.
Мужчина, зная о том, что хозяйка находится на работе, отодвинул стекло форточки и проник в дом, где совершил кражу. Деньги он успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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