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Забайкалец обокрал возлюбленную после ссоры

Забайкалец обокрал возлюбленную после ссоры
Происшествия, 
Мужчина залез через окно

В полицию по Хилокскому району Забайкальского края поступило заявление от местной жительницы, из дома которой украли семь тысяч рублей.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что неизвестные проникли в дом через оконную форточку.

В ходе расследования стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 59-летний ранее судимый бывший сожитель женщины. Накануне они поссорились.

Мужчина, зная о том, что хозяйка находится на работе, отодвинул стекло форточки и проник в дом, где совершил кражу. Деньги он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

кража
 
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