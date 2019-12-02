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В Иркутской области мальчик пытался разжечь печь бензином и погиб

В Иркутской области мальчик пытался разжечь печь бензином и погиб
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Другу погибшего мальчика удалось спастись

В субботу днём в частном жилом доме в посёлке Илир Иркутской области произошёл пожар. В доме были 8-летний сын хозяина дома с другом.

Мальчик не застал отца дома, открыл дверь и решил самостоятельно затопить печь. Он заложил дрова в топку печи и пытался их разжечь, но у него не получилось. Тогда мальчик принёс со двора пластиковую бутылку с бензином и вылил бензин в топку печи. В этот момент из топки вырвалось пламя, бутылка в руках мальчика загорелась. Горящую бутылку он бросил на пол, из-за чего в прихожей произошло возгорание, которое перекрыло выход из дома.

Его друг при этом находился на расстоянии двух метров и не смог помочь мальчику, который не отзывался на крик. Разбив окно в комнате, друг мальчика выбрался из дома и побежал к своим родственникам, которым сообщил о произошедшем.

Отец ребёнка, проживавший один, в тот день уехал в лес за дровами и не ждал сына в гости. О пожаре узнал от соседей и сразу отправился домой.

В это же время к месту пожара прибежала мать ребёнка и прибыли пожарные.

Через разбитое окно отец ребёнка залез в дом и в сильном дыму, ползком наощупь, добрался до прихожей дома, где обнаружил своего сына и выбрался с ним наружу. Мальчик не подавал признаков жизни.

Отец утверждает, что мальчик никогда не растапливал печь в его доме и не пользовался зажигалкой или спичками. По воле случая в тот день дети остались без присмотра, что и послужило сопутствующей причиной трагедии.

С родителями погибшего мальчика работает психолог МЧС. Информация о пожаре направлена в следственный комитет и прокуратуру.

Незадолго до трагедии в школе с детьми были проведены беседы о пожарах в быту, а на уроках ОБЖ проводились занятия на тему угрозы пожаров и их последствий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.


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