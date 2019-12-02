В Забайкалье женщина угнала машину с АЗС

В увеселительном заведении владелец авто познакомился с женщиной, которую пригласил покататься. Для заправки автомобиля мужчина остановился на АЗС и зашёл в помещение, чтобы оплатить. Выйдя через несколько минут, он обнаружил лежащий на земле оторванный заправочный шланг и отсутствие своей иномарки. Мужчина обратился в полицию.





В полицию Читинского района Забайкальского края поступило заявление от жителя села Смоленка об угоне автомобиля «Тойота Королла Спасио».В течение часа сотрудники уголовного розыска обнаружили машину в нескольких километрах от АЗС, в салоне находилась угонщица.Полицейские доставили 28-летнюю жительницу Читинского района в отдел полиции. В ходе допроса свой поступок она объяснила тем, что хотела доехать до своего дома самостоятельно, но сделать этого не смогла, так как в автомобиле закончился бензин.Выяснилось, задержанная ранее была судима за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело части 1 статьи 166 УК РФ. Автомобиль стражи порядка изъяли и вернули владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.