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В Забайкалье женщина угнала машину с АЗС

В Забайкалье женщина угнала машину с АЗС
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Она хотела доехать до дома, но в автомобиле кончился бензин

В полицию Читинского района Забайкальского края поступило заявление от жителя села Смоленка об угоне автомобиля «Тойота Королла Спасио».

В увеселительном заведении владелец авто познакомился с женщиной, которую пригласил покататься. Для заправки автомобиля мужчина остановился на АЗС и зашёл в помещение, чтобы оплатить. Выйдя через несколько минут, он обнаружил лежащий на земле оторванный заправочный шланг и отсутствие своей иномарки. Мужчина обратился в полицию.


В течение часа сотрудники уголовного розыска обнаружили машину в нескольких километрах от АЗС, в салоне находилась угонщица.

Полицейские доставили 28-летнюю жительницу Читинского района в отдел полиции. В ходе допроса свой поступок она объяснила тем, что хотела доехать до своего дома самостоятельно, но сделать этого не смогла, так как в автомобиле закончился бензин.

Выяснилось, задержанная ранее была судима за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело части 1 статьи 166 УК РФ. Автомобиль стражи порядка изъяли и вернули владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

угон
 
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