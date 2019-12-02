Авария произошла в снежную погоду
Сегодня около 8 утра в Кабанском районе Бурятии столкнулись «Тойота Спринтер» и жёлтый автобус «ПАЗ» с надписью «Дети».
25-летняя женщина-водитель «Тойоты» в неблагоприятных дорожных условиях выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом.
В ДТП пострадала 7-летняя дочь женщины. Она получила ушиб бедра, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В автобусе детей не было. Водитель утром увёз школьников в образовательное учреждение и возвращался обратно на АЗС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня утром в пригороде Улан-Удэ съехал в кювет и перевернулся водитель «Ниссана». По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.
В Бурятии в столкновении «Тойоты» и школьного автобуса пострадала девочка
Происшествия, Фото:
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