Улан-удэнец присвоил забытый на кассе телефон

За это ему грозит уголовная ответственность



Днём 28 ноября в дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило заявление о краже от женщины, потерявшей телефон.



Женщина сообщила, что её сотовый телефон пропал, когда она рассчитывалась за покупки в магазине в торговом центре. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний, ранее не судимый горожанин. Телефон изъят. Как выяснилось, молодой человек забрал гаджет, оставленный без присмотра на кассе.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



