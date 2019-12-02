За это ему грозит уголовная ответственность
Днём 28 ноября в дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило заявление о краже от женщины, потерявшей телефон.
Женщина сообщила, что её сотовый телефон пропал, когда она рассчитывалась за покупки в магазине в торговом центре. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний, ранее не судимый горожанин. Телефон изъят. Как выяснилось, молодой человек забрал гаджет, оставленный без присмотра на кассе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец присвоил забытый на кассе телефон
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