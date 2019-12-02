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В пригороде Улан-Удэ «Ниссан» съехал в кювет и перевернулся

В пригороде Улан-Удэ «Ниссан» съехал в кювет и перевернулся
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась из-за снежного столба

Сегодня утром в пригороде Улан-Удэ между сёлами Гурульба и Тулунжа опрокинулся «Nissan Bluebird».

По словам очевидца, «Ниссан» ехал в сторону города. Навстречу двигался другой автомобиль, который поднял на дороге сильный столб снега. Водитель «Ниссана» не справился с управлением, выехал в кювет и опрокинулся на крышу.

По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Закаменске при столкновении «Тойоты Премио» и «Ниссана Террано» погибли два человека.
ДТП
 
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