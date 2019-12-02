Авария случилась из-за снежного столба
Сегодня утром в пригороде Улан-Удэ между сёлами Гурульба и Тулунжа опрокинулся «Nissan Bluebird».
По словам очевидца, «Ниссан» ехал в сторону города. Навстречу двигался другой автомобиль, который поднял на дороге сильный столб снега. Водитель «Ниссана» не справился с управлением, выехал в кювет и опрокинулся на крышу.
По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Закаменске при столкновении «Тойоты Премио» и «Ниссана Террано» погибли два человека.
В пригороде Улан-Удэ «Ниссан» съехал в кювет и перевернулся
Происшествия, Фото:
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