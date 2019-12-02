В Улан-Удэ столкнулись два трамвая

Авария произошла на «кольце»
Вчера, 1 декабря, в десятом часу утра на кольцевой развязке на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло необычное ДТП. Столкнулись два трамвая.
- Один трамвай двигался по «кольцу», второй заезжал на «кольцо», и произошло столкновение. Удар пришёлся в боковую часть трамвая, - пояснил «Байкал-Daily» очевидец происшествия.
В результате ДТП пострадавших нет. После столкновения трамваи быстро разъехались. Судя по фото, у одного из вагонов в результате происшествия отвалилась деталь, расположенная на передней части.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу произошло первое ДТП с одним из 15-ти новых трамваев «Львёнок»
. Столкнулись трамвай №2 и автомобиль «Тойота Клюгер».
Ещё два человека пострадали
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