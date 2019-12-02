В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

ДТП произошло перед «зеброй»
Накануне, 1 декабря, в посёлке Южлаг в Улан-Удэ произошло ДТП. Авария случилась около 16:30 перед пешеходным переходом.
По словам очевидца, ехавший в сторону центра города водитель автомобиля «Ниссан Террано» притормозил, чтобы пропустить пешехода. Ехавший следом водитель автомобиля «Волга» не успел среагировать и врезался в иномарку.
От удару «Волгу» выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с бортовым грузовиком «Газель».
В результате ДТП пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 ноября, на Левом берегу в Улан-Удэ произошло ДТП
. Столкнулись автомобили «Тойота Спринтер» и «Ниссан Караван». Вероятно, авария случилась из-за того, что виновник аварии уснул за рулём.
Ещё два человека пострадали
ДТП произошло перед «зеброй»
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