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В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло перед «зеброй»

Накануне, 1 декабря, в посёлке Южлаг в Улан-Удэ произошло ДТП. Авария случилась около 16:30 перед пешеходным переходом.


По словам очевидца, ехавший в сторону центра города водитель автомобиля «Ниссан Террано» притормозил, чтобы пропустить пешехода. Ехавший следом водитель автомобиля «Волга» не успел среагировать и врезался в иномарку.

От удару «Волгу» выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с бортовым грузовиком «Газель».

В результате ДТП пострадавших нет.


Как сообщал «Байкал-Daily», 29 ноября, на Левом берегу в Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Тойота Спринтер» и «Ниссан Караван». Вероятно, авария случилась из-за того, что виновник аварии уснул за рулём.
ДТП
 
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