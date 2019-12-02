В Улан-Удэ поймали карманника

Он вынул телефон из куртки женщины в автобусе



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 задержали 32-летнего карманника.



Ранее судимый мужчина украл мобильный телефон из кармана куртки 29-летней женщины в маршрутном автобусе.



Похищенный гаджет подозреваемый сбыл. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.



Мужчина ранее судим за грабёж, не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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