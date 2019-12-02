Он вынул телефон из куртки женщины в автобусе
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 задержали 32-летнего карманника.
Ранее судимый мужчина украл мобильный телефон из кармана куртки 29-летней женщины в маршрутном автобусе.
Похищенный гаджет подозреваемый сбыл. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.
Мужчина ранее судим за грабёж, не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ поймали карманника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ещё два человека пострадали
ДТП произошло перед «зеброй»
Он вынул телефон из куртки женщины в автобусе
В Забайкальском крае в рухнувшем с моста автобусе погибли 19 человек
На девочке, которую забыли в снегу, не было обуви
Ночью во время рейдового патрулирования в Бичурском районе участковый лесничий увидел автомобиль, выезжающий из леса
В маршрутке ехали пассажиры
Водитель врезался в другой автомобиль, а затем в отбойник
Депутат Оксана Бухольцева получила травму на «Арбате»
Мужчина купился на «выгодное» предложение от мошенников
Во время задержания мужчина был в наркотическом опьянении
Ремонтные работы продолжаются второй день
Женщина передала лжесотруднику банка данные своей карты
Происшествие случилось в пятницу вечером
Конфликт произошёл у питейного заведения