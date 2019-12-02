 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Декабря

01 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ поймали карманника

В Улан-Удэ поймали карманника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он вынул телефон из куртки женщины в автобусе

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 задержали 32-летнего карманника.

Ранее судимый мужчина украл мобильный телефон из кармана куртки 29-летней женщины в маршрутном автобусе.

Похищенный гаджет подозреваемый сбыл. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.

Мужчина ранее судим за грабёж, не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 02.12.2019
ДТП произошло перед «зеброй»
В Улан-Удэ поймали карманника
В Улан-Удэ поймали карманника
Происшествия, 02.12.2019
Он вынул телефон из куртки женщины в автобусе  
Глава Бурятии предложил помощь пострадавшим в крупном ДТП в Забайкалье
Глава Бурятии предложил помощь пострадавшим в крупном ДТП в Забайкалье
Происшествия, 02.12.2019
В Забайкальском крае в рухнувшем с моста автобусе погибли 19 человек
В Бурятии трёхлетнюю девочку бросили на ночь в сугробе
В Бурятии трёхлетнюю девочку бросили на ночь в сугробе
Происшествия, 02.12.2019
На девочке, которую забыли в снегу, не было обуви
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали ночью
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали ночью
Происшествия, 02.12.2019
Ночью во время рейдового патрулирования в Бичурском районе участковый лесничий увидел автомобиль, выезжающий из леса
В Улан-Удэ произошло ДТП: возможно, виновник уснул за рулём
В Улан-Удэ произошло ДТП: возможно, виновник уснул за рулём
Происшествия, 01.12.2019
Водитель врезался в другой автомобиль, а затем в отбойник
Депутат Хурала Бурятии разбила голову на скользкой плитке
Депутат Хурала Бурятии разбила голову на скользкой плитке
Происшествия, 01.12.2019
Депутат Оксана Бухольцева получила травму на «Арбате»
Улан-удэнец лишился 700 тысяч при покупке машины
Улан-удэнец лишился 700 тысяч при покупке машины
Происшествия, 01.12.2019
Мужчина купился на «выгодное» предложение от мошенников  
Улан-удэнца поймали с гашишем
Улан-удэнца поймали с гашишем
Происшествия, 01.12.2019
Во время задержания мужчина был в наркотическом опьянении
В Улан-Удэ обрыв провода изменил движение трамваев
В Улан-Удэ обрыв провода изменил движение трамваев
Происшествия, 01.12.2019
Ремонтные работы продолжаются второй день
Мошенники списали с карты улан-удэнки 40 тысяч
Мошенники списали с карты улан-удэнки 40 тысяч
Происшествия, 30.11.2019
Женщина передала лжесотруднику банка данные своей карты
В Улан-Удэ горела проводка подсветки фонтана
В Улан-Удэ горела проводка подсветки фонтана
Происшествия, 30.11.2019
Происшествие случилось в пятницу вечером
Улан-удэнец во время ссоры отобрал у мужчины телефон
Улан-удэнец во время ссоры отобрал у мужчины телефон
Происшествия, 30.11.2019
Конфликт произошёл у питейного заведения

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^