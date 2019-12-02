В Бурятии ДТП унесло жизни двух человек

Ещё два человека пострадали
В воскресенье, 1 декабря, в Закаменске произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек.
Около 21.10 часов 67-летний водитель «Тойоты Премио» на улице Модонкульская не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь «Тойота» врезалась в «Ниссан Террано» под управлением 31-летнего водителя.
В результате водитель «Тойоты» и его 66-летняя пассажирка погибли на месте.
Ещё два пассажира с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в рухнувшем с моста в Забайкальском крае автобусе погибли 19 человек
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