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В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали ночью

В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали ночью
Происшествия, 
Ночью во время рейдового патрулирования в Бичурском районе участковый лесничий увидел автомобиль, выезжающий из леса

Оказалось, что автомобиль был гружён заготовленной древесиной, но правоустанавливающих документов на рубку деревьев у водителя не было. Мужчина заготовил около 5 кубометров сосны. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 59 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Правонарушителем оказался житель Бичурского района.

Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «Mazda Titan» и бензопила «Husqvarna» были изъяты.

В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.

Справка:

Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. В случае если ущерб, причинённый лесному фонду, составляет более 5000 рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.

Сообщать о незаконных рубках и других нарушениях лесного законодательства следует на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.
черные лесорубы
 
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