В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали ночью

Ночью во время рейдового патрулирования в Бичурском районе участковый лесничий увидел автомобиль, выезжающий из леса



Оказалось, что автомобиль был гружён заготовленной древесиной, но правоустанавливающих документов на рубку деревьев у водителя не было. Мужчина заготовил около 5 кубометров сосны. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 59 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Правонарушителем оказался житель Бичурского района.



Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «Mazda Titan» и бензопила «Husqvarna» были изъяты.



В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.



Справка:



Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. В случае если ущерб, причинённый лесному фонду, составляет более 5000 рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.



Сообщать о незаконных рубках и других нарушениях лесного законодательства следует на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.

