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В Улан-Удэ водитель маршрутки врезался в «Ниссан»

В Улан-Удэ водитель маршрутки врезался в «Ниссан»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В маршрутке ехали пассажиры

В субботу, 30 ноября, в Улан-Удэ произошло очередная дорожная авария с участием маршрутки.

На перекрёстке с круговой развязкой у «Беркута» водитель маршрутки №25 врезался в «Ниссан Авенир». В маршрутке ехали пассажиры. Обошлось без пострадавших.




В последнее время в Улан-Удэ всё чаще фиксируют ДТП с участием общественного транспорта. В основном они все мелкие, и без травм людей. К примеру, в пятницу из-за такой аварии «встало» движение на Элеваторе.
ДТП общественный транспорт
 
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