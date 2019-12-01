В Улан-Удэ водитель маршрутки врезался в «Ниссан»

В маршрутке ехали пассажиры
В субботу, 30 ноября, в Улан-Удэ произошло очередная дорожная авария с участием маршрутки.
На перекрёстке с круговой развязкой у «Беркута» водитель маршрутки №25 врезался в «Ниссан Авенир». В маршрутке ехали пассажиры. Обошлось без пострадавших.
В последнее время в Улан-Удэ всё чаще фиксируют ДТП с участием общественного транспорта. В основном они все мелкие, и без травм людей. К примеру, в пятницу из-за такой аварии «встало» движение на Элеваторе
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В маршрутке ехали пассажиры
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