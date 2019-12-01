В Улан-Удэ произошло ДТП: возможно, виновник уснул за рулём









Обошлось без травм, водители не пострадали. Очевидцы озвучили возможную причину аварии. Предположительно, виновник аварии – молодой человек на «Спринтере», уснул за рулём.



В Улан-Удэ уже фиксировались подобные ДТП с уснувшими водителями. Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре

Обошлось без травм, водители не пострадали. Очевидцы озвучили возможную причину аварии. Предположительно, виновник аварии – молодой человек на «Спринтере», уснул за рулём.В Улан-Удэ уже фиксировались подобные ДТП с уснувшими водителями. Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре водитель уснул за рулём, врезался в остановку и сбил двух человек

Вечером в пятницу, 29 ноября, на Левом берегу в Улан-Удэ произошло ДТП. Всё случилось возле остановки ВАИ напротив автозаправки «Роснефть».«Тойота Спринтер», за рулём которой был молодой человек, выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ниссан Караван». Минивэну нанесён значительный ущерб – свернуло переднее колесо, повреждена левая часть, на которую пришёлся удар.После столкновения «Тойота Спринтер» выехала на полосу встречного движения, пересекла две полосы и врезалась в дорожное ограждение на противоположной стороне.