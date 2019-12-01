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В Улан-Удэ произошло ДТП: возможно, виновник уснул за рулём

В Улан-Удэ произошло ДТП: возможно, виновник уснул за рулём
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель врезался в другой автомобиль, а затем в отбойник

Вечером в пятницу, 29 ноября, на Левом берегу в Улан-Удэ произошло ДТП. Всё случилось возле остановки ВАИ напротив автозаправки «Роснефть».

«Тойота Спринтер», за рулём которой был молодой человек, выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ниссан Караван». Минивэну нанесён значительный ущерб – свернуло переднее колесо, повреждена левая часть, на которую пришёлся удар.

После столкновения «Тойота Спринтер» выехала на полосу встречного движения, пересекла две полосы и врезалась в дорожное ограждение на противоположной стороне. 



Обошлось без травм, водители не пострадали. Очевидцы озвучили возможную причину аварии. Предположительно, виновник аварии – молодой человек на «Спринтере», уснул за рулём.

В Улан-Удэ уже фиксировались подобные ДТП с уснувшими водителями. Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре водитель уснул за рулём, врезался в остановку и сбил двух человек
ДТП
 
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