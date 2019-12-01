Депутат Хурала Бурятии разбила голову на скользкой плитке

29 ноября депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева разбила голову до крови, поскользнувшись на скользкой плитке на пешеходной улице Ленина в Улан-Удэ. Об этом, не без юмора, рассказала сама Бухольцева в Facebook.
- Полдень. Снежок. Шла по Арбату. Упала. Очнулась... Думаю, что так начинаются в снег многие истории в Улан-Удэ. Очень люблю нашу столичную пешеходную зону. Иду не спеша с площади Советов вниз. Свободного времени полтора часа. Смотрю на прохожих: кто-то катится, кто-то бочком идёт, падают, поднимаются, но есть и те, кто крепко держится на ногах, - поделилась Оксана Бухольцева.
Поскользнулась она возле торгового центра «Большой». Несмотря на то, что её пытался схватить за рукав шедший рядом парень, Бухольцева упала на спину. Она ударилась головой прямо об угол бордюра. К счастью, удар ещё удалось смягчить рукой.
- Молодой человек помог мне подняться. Дошла до скамейки. Подошла женщина со сломанной рукой и начала отряхивать меня от снега. Говорит, лучше бы не чистили плитку от снега, потому что тоже тут упала, именно на этой плитке в мороз. Многие прохожие пытались оказать помощь. Это я потом поняла, что голова разбита, когда кровь за шиворот ручейком полилась. И все не так радужно, - поделилась Оксана Бухольцева.
Сперва она пыталась остановить кровь сама, купив салфетки в аптеке. Но пришлось отправиться в травмпункт на Куйбышева.
- Сразу же во второй кабинет, махом в процедурный, отрезали клочище волос, лидокаин и зашили, а кровищи... Повязка на голове, - описала происходившее депутат.
По её словам, при виде врачей поднялось давление 140 на 100, поэтому и хлестала кровь. На голове, кроме раны, также шишка. Всего Оксане Бухольцевой сделали четыре шва. МРТ сотрясения мозга и других серьёзных травм не выявило.
- Кто виноват? Я не знаю. Тот, кто эту плитку приобрёл и уложил или тот, кто снег с плитки убрал, а может вообще тот, кто делает вид, что этой проблемы в Улан-Удэ нет. Любимая КГХ (комитет городского хозяйства – ред.) позиция страуса. Огромное спасибо врачам, медсёстрам травмпункта N1 на Куйбышева и БСМП. Поменьше вам пациентов с травмами в гололёд. Надеюсь, городские власти этому поспособствуют, - написала она.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Оксана Бухольцева была уволена с поста директора школы в Северобайкальске. Сама она заявила несогласие с увольнением. По её мнению, причина в том, что не выполняла указание местных властей о поддержке кандидатов «Единой России» на выборах. В поддержку Оксаны Бухольцевой прошли несколько акций протеста, в том числе митинг в Северобайкальске.
Проблема скользкой плитки в Улан-Удэ становится больной каждую зиму. Качественная плитка с напылением уложена только возле Народного Хурала и правительства, в других местах – настоящий каток. Ещё давно власти приняли простое решение не чистить тротуары и пешеходные дорожки от снега – так плитка становится менее скользкой. Поручение разобраться с проблемой давал ещё прежний глава Бурятии Вячеслав Наговицын в 2013 году. Только этим летом в центре Улан-Удэ начали постепенно укладывать плитку с нескользящим верхним слоем.