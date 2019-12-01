Улан-удэнца поймали с гашишем

Происшествия, Фото: из архива

Во время задержания мужчина был в наркотическом опьянении



Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативных мероприятий задержали 48-летнего улан-удэнца. У него изъяли более 5 граммов гашиша.



В момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. Он привлечён к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.9 КоАП РФ за употребление запрещённых веществ.



Мужчина ранее судим, не работает.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



