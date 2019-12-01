Во время задержания мужчина был в наркотическом опьянении
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативных мероприятий задержали 48-летнего улан-удэнца. У него изъяли более 5 граммов гашиша.
В момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. Он привлечён к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.9 КоАП РФ за употребление запрещённых веществ.
Мужчина ранее судим, не работает.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнца поймали с гашишем
Происшествия, Фото:
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