Мошенники списали с карты улан-удэнки 40 тысяч

Женщина передала лжесотруднику банка данные своей карты



В полицию Железнодорожного отдела Улан-Удэ с заявлением о хищении денег обратилась 48-летняя горожанка. Она сообщила, что передала «сотруднику банка» персональные данные своей карты.



Установлено, что мужчина, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что в настоящее время мошенники пытаются снять деньги с её карты и, дабы предотвратить хищение, предложил назвать реквизиты банковской карты. После передачи данных средства в сумме около 40 тысяч рублей были списаны.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В министерстве призывают граждан никому не передавать данные банковской карты. Необходимо знать, что сотрудники банка никогда не будут выяснять пин-код карты или просить провести какие-либо операции с помощью услуги «Мобильный банк». Консультацию по лицевому счету, банковской карте можно получить по телефону «горячей линии», которая указана на оборотной стороне карты.





