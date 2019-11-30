В Улан-Удэ горела проводка подсветки фонтана

Происшествие случилось в пятницу вечером



Накануне вечером в Улан-Удэ горела электропроводка на подсветке фонтана, который находится рядом с Русским драматическим театром.



На место прибыли пожарные и быстро потушили возгорание.



Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, предварительно, произошло короткое замыкание электропроводки подсветки фонтана.

