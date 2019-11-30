Происшествие случилось в пятницу вечером
Накануне вечером в Улан-Удэ горела электропроводка на подсветке фонтана, который находится рядом с Русским драматическим театром.
На место прибыли пожарные и быстро потушили возгорание.
Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, предварительно, произошло короткое замыкание электропроводки подсветки фонтана.
В Улан-Удэ горела проводка подсветки фонтана
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина передала лжесотруднику банка данные своей карты
Происшествие случилось в пятницу вечером
Конфликт произошёл у питейного заведения
Часть украденного имущества изъята и возвращена потерпевшим
Контролёр торгового зала заметил, что горожанин пытается тайно вынести алкоголь из магазина
ДТП произошло на Иволгинской
Авария произошла во второй половине дня
Преступление удалось раскрыть по «горячим следам»
74-летний пенсионер отправился в колонию строгого режима
Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи
Ущерб составил около 40 тысяч рублей
Прошлым летом житель Ангарска отправился на отдых во Вьетнам с женой
Возбуждены уголовные дела
После обсуждения планируемого ремонта мужчина получал предоплату от клиентов и скрывался
По словам сельчанина, косолапый забрёл в его двор