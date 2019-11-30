Часть украденного имущества изъята и возвращена потерпевшим
В Чите задержали группу лиц, совершивших кражу в одном из ресторанов города.
В минувшую пятницу от посетительницы увеселительного заведения в дежурную часть поступило сообщение о краже двух женских сумок. На место происшествия прибыли сотрудники экипажа отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Чите. Установлено, что потерпевшая со своей подругой отдыхала на праздничном банкете, а свои вещи они оставили на стульях. По возвращении обнаружили пропажу двух женских сумок, в которых находились сотовый телефон «Самсунг», косметика и средства в сумме около пяти тысяч рублей.
Полицейские, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили внешность подозреваемых. В результате проверки мест возможного появления воров в одном из питейных заведений были обнаружены трое молодых людей с женскими сумками.
- О происхождении сумок злоумышленники не дали внятного ответа. Они были задержаны и доставлены в полицию. Злоумышленниками оказались трое жителей Читы, которые, увидев в ресторане торжество, решили под видом гостей проникнуть в зал и совершить хищение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело. Часть украденного имущества изъята и возвращена потерпевшим. Стражи порядка принимают меры по изъятию остального имущества.
В Чите парни украли сумки у гостей банкета
Происшествия, Фото:
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