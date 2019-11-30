В Улан-Удэ мужчина подрался с сотрудником магазина

Контролёр торгового зала заметил, что горожанин пытается тайно вынести алкоголь из магазина



Апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении жителя региона оставлен без изменения.



В июне 2019 года мужчина зашёл в магазин и решил украсть спиртное. Он взял с полки две бутылки пива, положил их под куртку, которую держал в руках, и направился к выходу. Наблюдавший за его действиями контролёр торгового зала догнал того на улице, где в ходе драки бутылки пива выпали из куртки. Одной из бутылок улан-удэнец стал отбиваться от сотрудника магазина, в этот момент в драку ввязался второй мужчина, знакомый горожанина.



В результате жителю Улан-Удэ удалось вырваться и убежать, забрав с собой уцелевшую бутылку пива.



Органами предварительного следствия действия мужчины квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», т.е. открытое хищение имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.



- Действия улан-удэнца судом первой инстанции были переквалифицированы на ч. 1 ст. 161 УК РФ как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, поскольку судом было установлено, что его действия не охватывались умыслом на причинение какого-либо вреда потерпевшему, последний действия мужчины воспринял как оказание сопротивления с целью скрыться с похищенным, - сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.



«Доводы апелляционной жалобы о чрезмерной строгости наказания судом апелляционной инстанции оставлены без удовлетворения, поскольку таковых не допущено, наказание назначено справедливое», заключили в суде.

