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В Улан-Удэ водитель «Хонды» врезался в «Тойоту»

В Улан-Удэ водитель «Хонды» врезался в «Тойоту»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на Иволгинской

В четверг, 28 ноября, около 15.30 часов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на выезде из СНТ «Сибиряк». На улице Иволгинская девушка на «Хонда Инсайт» врезался в «Тойоту Саксид».

Обошлось без пострадавших.


Как сообщал «Байкал-Daily», утром в пятницу в Улан-Удэ произошло первое ДТП с новым трамваем «Львёнок».

ДТП
 
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