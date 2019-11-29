В Улан-Удэ водитель «Хонды» врезался в «Тойоту»

ДТП произошло на Иволгинской
В четверг, 28 ноября, около 15.30 часов в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП на выезде из СНТ «Сибиряк». На улице Иволгинская девушка на «Хонда Инсайт» врезался в «Тойоту Саксид».
Обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром в пятницу в Улан-Удэ произошло первое ДТП с новым трамваем «Львёнок»
.
ДТП произошло на Иволгинской
Авария произошла во второй половине дня
Преступление удалось раскрыть по «горячим следам»
74-летний пенсионер отправился в колонию строгого режима
Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи
Ущерб составил около 40 тысяч рублей
Прошлым летом житель Ангарска отправился на отдых во Вьетнам с женой
Возбуждены уголовные дела
После обсуждения планируемого ремонта мужчина получал предоплату от клиентов и скрывался
По словам сельчанина, косолапый забрёл в его двор
Следователи опросят родителей пострадавшего ребёнка и персонал детсада
Авария случилась в центре города
Женщина успела продать похищенный гаджет
Существовала угроза перехода огня на три соседних дома
За склад патронов выплатят 300 тысяч