Авария произошла во второй половине дня
В пятницу, 29 ноября, около 15.45 часов на Элеваторе в Улан-Удэ произошло ДТП. На перекрёстке столкнулись маршрутка №29 и «Тойота Камри».
Пострадавших нет. Однако авария вызвало огромный затор со стороны улицы Гагарина и со стороны «Октября». «Встал» весь транспорт, ехавший в направлении центра города.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу на улице Борсоева произошло ДТП с двумя маршрутками и «Тойотой».
В Улан-Удэ Элеватор «встал» из-за ДТП с маршруткой
Происшествия, Фото:
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