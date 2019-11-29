Следователи опросят родителей пострадавшего ребёнка и персонал детсада
В Чите 28 ноября в ряде СМИ появилась информация о нападении бездомной собаки на ребёнка. По данному факту следственный комитет назначил проведение доследственной проверки.
По предварительным данным, 27 ноября на территории детского сада № 65 в Железнодорожном районе Читы бездомная собака напала на ребёнка и дважды укусила его.
В ближайшее время следователи побывают в детском саду, о котором идёт речь, установят и опросят родителей пострадавшего ребёнка. Также будет опрошено руководство и персонал детского сада.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Чите бездомная собака покусала ребёнка в детсаду
Происшествия, Фото:
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