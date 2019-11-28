Есть пострадавшие
Вечером 27 ноября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Тельма Иркутской области столкнулись легковой автомобиль и автобус.
По предварительным данным, водитель «Тойоты Премио» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В салоне специализированного автобуса находились 17 воспитанников Усольского кадетского корпуса и два воспитателя.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По данному факту следователи проводят доследственную проверку по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В настоящее время опрашиваются очевидцы произошедшего, пострадавшие, изымается документация, связанная с организацией перевозки кадетов, сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП попал автобус с кадетами
Происшествия, Фото:
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