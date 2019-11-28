Также молодой человек угрожал мужчине ножом
65-летний житель Бичуры был доставлен в больницу с травмами. Сигнал об этом поступил из медучреждения в полицию.
Прибывшие полицейские выяснили, что пенсионера избил в ходе распития спиртного 19-летний сельчанин. Ранее молодой человек и пенсионер неоднократно совместно употребляли алкоголь.
Как выяснилось, парень избил своего пожилого товарища за то, что он не дал ему денег в долг. Кроме того, угрожая ножом, он забрал из кармана его пиджака две тысячи рублей.
Дебошир задержан полицейскими. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Также в январе 2017 года был осуждён к 150 часам обязательных работ за кражу. Однако должных выводов не сделал.
19-летний молодой человек нигде не работает и не учится.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии 19-летний парень избил пенсионера за отказ дать в долг
Происшествия, Фото:
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