В Бурятии 19-летний парень избил пенсионера за отказ дать в долг

Также молодой человек угрожал мужчине ножом



65-летний житель Бичуры был доставлен в больницу с травмами. Сигнал об этом поступил из медучреждения в полицию.



Прибывшие полицейские выяснили, что пенсионера избил в ходе распития спиртного 19-летний сельчанин. Ранее молодой человек и пенсионер неоднократно совместно употребляли алкоголь.



Как выяснилось, парень избил своего пожилого товарища за то, что он не дал ему денег в долг. Кроме того, угрожая ножом, он забрал из кармана его пиджака две тысячи рублей.



Дебошир задержан полицейскими. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Также в январе 2017 года был осуждён к 150 часам обязательных работ за кражу. Однако должных выводов не сделал.



19-летний молодой человек нигде не работает и не учится.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



