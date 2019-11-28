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В Улан-Удэ устроили засаду на лжепроститутку

В Улан-Удэ устроили засаду на лжепроститутку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Интим-мошенница обманула своего «клиента»

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в мошенничестве в сфере оказания интимных услуг.

Мошенница разместила объявление об оказании интимных услугах в мессенджерах. После встретилась с потенциальным клиентом в одной из гостиниц Улан-Удэ. Получив деньги, «ночная бабочка» отвлекла клиента и сбежала из гостиничного номера.

Обманутый мужчина на следующий день назначил повторную встречу, на которой сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую в Железнодорожном районе.

Задержанная – жительница Иволгинского района.

5 тысяч рублей, полученные от «клиента», она потратила на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

мошенничество Росгвардия
 
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