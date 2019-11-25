Жильцы дома разместились у соседей
24 ноября в селе Никольск Мухоршибирского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных здание было объято огнём полностью, существовала угроза перехода огня на надворные постройки. Жильцы эвакуировались самостоятельно.
В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 56 кв.м. Двое жильцов размещены у соседей, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – вблизи печи было вывешено бельё, которое воспламенилось.
В Бурятии из-за висящего у печи белья сгорел дом
Происшествия, Фото:
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