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В Бурятии из-за висящего у печи белья сгорел дом

В Бурятии из-за висящего у печи белья сгорел дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жильцы дома разместились у соседей

24 ноября в селе Никольск Мухоршибирского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных здание было объято огнём полностью, существовала угроза перехода огня на надворные постройки. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 56 кв.м. Двое жильцов размещены у соседей, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – вблизи печи было вывешено бельё, которое воспламенилось.
пожар
 
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