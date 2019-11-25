В Бурятии из-за висящего у печи белья сгорел дом

Жильцы дома разместились у соседей



24 ноября в селе Никольск Мухоршибирского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных здание было объято огнём полностью, существовала угроза перехода огня на надворные постройки. Жильцы эвакуировались самостоятельно.



В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 56 кв.м. Двое жильцов размещены у соседей, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Причиной пожара, вероятно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – вблизи печи было вывешено бельё, которое воспламенилось.

