Произошла коммунальная авария
Накануне, 23 ноября, в 17:50 для устранения утечки между котельной в микрорайоне Загорск и жилым домом улице Балдынова 21, было отключено отопление в этом двухэтажном доме.
В 21:30 после проведения земляных работ, был заварен свищ на подающем трубопроводе. Отопление потребителям восстановлено в нормальном режиме. Время устранения составило около четырёх часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Почти 4 часа дом в Улан-Удэ оставался без отопления
Происшествия, Фото:
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