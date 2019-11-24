Почти 4 часа дом в Улан-Удэ оставался без отопления

Произошла коммунальная авария



Накануне, 23 ноября, в 17:50 для устранения утечки между котельной в микрорайоне Загорск и жилым домом улице Балдынова 21, было отключено отопление в этом двухэтажном доме.



В 21:30 после проведения земляных работ, был заварен свищ на подающем трубопроводе. Отопление потребителям восстановлено в нормальном режиме. Время устранения составило около четырёх часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

