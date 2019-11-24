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Почти 4 часа дом в Улан-Удэ оставался без отопления

Почти 4 часа дом в Улан-Удэ оставался без отопления
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Произошла коммунальная авария

Накануне, 23 ноября, в 17:50 для устранения утечки между котельной в микрорайоне Загорск и жилым домом улице Балдынова 21, было отключено отопление в этом двухэтажном доме.

В 21:30 после проведения земляных работ, был заварен свищ на подающем трубопроводе. Отопление потребителям восстановлено в нормальном режиме. Время устранения составило около четырёх часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение тепла
 
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