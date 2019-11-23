45 человек погибли на воде в Бурятии с начала года

Среди них 8 детей



С начала года на водных объектах зарегистрировано 52 происшествия с гибелью 45 человек, в том числе 8 детей. 2 ребёнка провалились под лёд весной, и 6 детей утонули при купании в несанкционированных местах.



- Основной причиной гибели детей на воде явилось отсутствие контроля со стороны взрослых, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Зимой риск несчастных случаев на водоёмах с участием детей возрастает.



- Контроль со стороны родителей и беседы с детьми на тему безопасности – это неотъемлемая часть профилактической работы. Главное управление МЧС России по республике обращается к родителям с просьбой не допускать нахождения детей вблизи водоёмов, на льду без сопровождения взрослых, а при несчастных случаях принять меры по их спасению и возвращению на берег, - продолжили в Главном управлении.



«Если несчастье с ребёнком всё-таки случилось, то помочь ему смогут только присутствующие, и делать это нужно максимально оперативно», добавили здесь.



- В случаях, если на ваших глазах ребенок проваливается под лёд, то необходимо сразу же позвонить по телефонам «101» и «103», вызвать спасателей и скорую помощь для оказания медицинской помощи при переохлаждении или утоплении. Пребывание в ледяной воде очень опасно; даже в том случае, если ребёнка удалось извлечь из воды очень быстро, и никаких видимых последствий нет, обследование у врача обязательно, - заключили в ГУ МЧС России по республике.





