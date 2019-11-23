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Иркутянин выхватил деньги у иностранца и убежал

Иркутянин выхватил деньги у иностранца и убежал
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Через несколько часов после кражи его поймали

Накануне в отдел полиции в Иркутске поступило сообщение от 19-летнего гражданина Китая - студента одного из вузов города. Иностранец объяснил, что в одном из торговых центров неизвестный выхватил из его бумажника деньги и скрылся.

К молодому человеку подошёл неизвестный и пытался с ним заговорить. Иностранец решил воспользоваться мобильным переводчиком, так как не знает русского языка. Однако незнакомец выхватил сотовый телефон и указал юноше следовать за ним. В подземном переходе мужчина на жестах объяснил студенту, что вернёт мобильник за деньги. Когда первокурсник раскрыл бумажник, мужчина выхватил из него все деньги и скрылся.

Составленная ориентировка была незамедлительно передана патрульным нарядам полиции. Уже через несколько часов сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее неоднократно судимый иркутянин.

Возбуждено уголовное дело по частью 1 статьи 161 УК РФ – «Грабеж».

Студент поблагодарил полицейских за оперативность и возвращенное имущество, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
грабеж
 
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