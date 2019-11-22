В Улан-Удэ «Аккорд» влобовую врезался в машину на буксире

Оба автомобиля столкнулись лоб в лоб. Передние части машин оказались сильно разбиты.

В пятницу, 22 ноября, около 13 часов на улице Дорожная в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором оказались сильно повреждены два автомобиля. Всё случилось на ВАИ около заправки.