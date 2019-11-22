В Улан-Удэ «Аккорд» влобовую врезался в машину на буксире

В пятницу, 22 ноября, около 13 часов на улице Дорожная в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором оказались сильно повреждены два автомобиля. Всё случилось на ВАИ около заправки.
Девушка на «Тойоте Корона Премио» на буксире тащила «Тойоту Короллу», за рулём которой был пенсионер. Они двигались в направлении центра города. На перекрёстке с улицей Гурульбинская начали поворачивать налево. Девушка успела проехать, а вот буксируемая ею «Королла» - нет.
В «Тойоту Короллу» врезалась «Хонда Аккорд», водитель которой, видимо, не заметил буксировочного троса.
Оба автомобиля столкнулись лоб в лоб. Передние части машин оказались сильно разбиты.
На место прибыли пожарные. К счастью, их помощь не понадобилась. Никто их водителей не пострадал.
Авария вызвала крупную пробку. Дорога была перекрыта почти полностью и в сторону центра Улан-Удэ, и в сторону Аэропорта.
Виновником аварии признали девушку, которая управляла «Тойотой Премио».
ДТП с буксируемыми автомобиля в Улан-Удэ достаточно редки. Похожая авария была зафиксирована в октябре 2018 года.