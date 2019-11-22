Громкое дело о вырубках в Тункинском нацпарке рассмотрят заново

Верховный суд Бурятии отменил решение райсуда в отношении замдиректора нацпарка, полицейского и бизнесмена
Верховный суд Бурятии отменил решение Тункинского районного суда в отношении старшего оперуполномоченного межмуниципального отдела МВД России «Тункинский», заместителя директора национального парка «Тункинский» Сергея Смолина (сейчас на сайте нацпарка его имя уже не значится) и индивидуального предпринимателя.
Как сообщал «Байкал-Daily», по версии следствия, все они были вовлечены в незаконные рубки в Тункинском нацпарке. Этим летом районный суд назначил им от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы.
Сегодня в пресс-службе Верховного суда Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что решение Тункинского районного суда было отменено. Причиной тому стало составленное с нарушением уголовно-процессуального закона обвинительное заключение. Таким образом, получается, что приговор был вынесен с нарушениями.
Защита не поняла, в чём именно подсудимые были признаны виновными и подали апелляционные жалобы. Сейчас все трое освобождены из-под стражи. Обвинительное заключение отправлено обратно в прокуратуру для составления его в соответствии с законом.
Как сообщали в Следственном управлении по Бурятии, в апреле 2017 года оперуполномоченного группы экономический безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Тункинский» предложил предпринимателю из Иркутска незаконно вырубить деловую древесину в нацпарке. По версии следствия, он обещал ему своё покровительство в силу занимаемой должности.
- Затем сотрудник полиции встретился с заместителем директора национального парка, которого под предлогом наличия у него компромата склонил к незаконному содействию их преступным действиям, - сообщало следствие.
В июле 2017 года заместитель директора парка подписал договор, в соответствии с которым предоставил предпринимателю лесной выдел для вырубки деловой древесины, а также внёс заведомо ложные сведения ещё в ряд документов. Это позволило его соучастникам организовать незаконную вырубку деловой древесины общим объёмом более 200 м3 на землях особо охраняемой природной территории.
Лесному фонду был причинён ущерб на сумму более 4,2 млн. рублей.
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Происшествия, Фото:
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