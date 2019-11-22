В Улан-Удэ член ОПГ делала закладки во время прогулок с дочкой

Как уточняют в МВД, в 2017 году улан-удэнцы в возрасте от 21 года до 35 лет вошли в состав преступного сообщества, действовавшего на территории Москвы, Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов России. Целый год через интернет-магазины они распространяли наркотики. При этом две женщины, 31 и 35 лет, были межрегиональными курьерами. Они приобретали наркотики и фасовали их в специально арендованной в Улан-Удэ квартире.







Одна из оптовых фасовщиц – мать двоих детей – делала раскладку запрещённых веществ по тайникам во время прогулок с малолетней дочерью.





Приговор в законную силу не вступил.















Сегодня Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор группе наркодилеров синтетических наркотиков. Перед судом предстали пять человек. Они признаны виновными в сбыте и покушении на сбыт наркотиков, в том числе, в особо крупном размере, совершённых с использованием Интернета в составе организованного преступного сообщества, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.31-летняя улан-удэнка и молодые люди 21 года и 23 лет выполняли роль розничных сбытчиков: забирали из тайников готовые мелкооптовые партии наркотиков и делали закладки.Наркодилеров задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД и УФСБ. Из незаконного оборота изъято более полукилограмма наркотиков. В министерстве внутренних дел отмечают, что это были «особо концентрированные» синтетические наркотики.Трое женщины осуждены к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительных учреждениях общего режима на срок от 8 до 12 лет. Ещё двое обвиняемых отправлены в исправительные колонии строгого режима на срок от 8 до 10 лет.