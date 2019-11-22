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В Бурятии после ДТП с четырьмя погибшими прошли классные часы

В Бурятии после ДТП с четырьмя погибшими прошли классные часы
Происшествия, 
Школьникам напомнили о правилах безопасности

Автоинспекторы Еравнинского района Бурятии провели классные часы и уроки дорожной безопасности для учащихся Телембинской школы. Поводом для встречи стало крупное ДТП с участием жителей села, которое произошло 17 ноября. Как сообщал «Байкал-Daily», погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Погибшие были в возрасте от 17-ти до 20-ти лет

Вместе с сотрудниками ГИБДД занятия на тему дорожной безопасности для школьников 5-11 классов провели врачи районной больницы, работники управления образования и администрации района. Подросткам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте.

- Ребят призвали ответственно относиться к соблюдению ПДД, использовать светоотражатели и обязательно пристёгиваться ремнями безопасности в автомобиле, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

После теоретических занятий активисты отряда юных инспекторов движения Телембинской школы вместе с сотрудниками ГИБДД вышли на дороги села и обратились к водителям с призывом снижать скорость при приближении к школе, перевозить детей с использованием автокресла и не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. Автомобилистам раздали тематические памятки и пожелали безопасных дорог.

ДТП ГИБДД
 
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