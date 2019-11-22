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Житель Бурятии убил сожительницу, укрыл тело одеялом и лёг спать

Житель Бурятии убил сожительницу, укрыл тело одеялом и лёг спать
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца расправился с женщиной, с которой стал жить после выхода из колонии

Вечером 20 ноября в доме в селе Нижняя Иволга в Бурятии пришедшая в гости дочь нашла 52-летнюю мать мёртвой. По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 55-летний сожитель покойной женщины. Он признал вину, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый ранее уже был судим за убийство. Освободившись из мест лишения свободы, он познакомился с женщиной и стал жить вместе с ней в Нижней Иволге.

20 ноября они весь день вместе распивали спиртные напитки. Затем между пьяными сожителями возник незначительный спор, который перерос в бытовую ссору. Пьяный мужчина внезапно схватил нож и нанес им удар в грудь женщины. Она скончалась на месте.

Убийца на улице выбросил нож во двор к соседям, затем накрыл тело жертвы одеялом, и сам лёг спать.

Пока он спал, к ним в гости пришла дочь женщины. Увидев тело матери, она вызвала скорую медицинскую помощь и полицию. Убийца был задержан на месте происшествия.

Обвиняемый взят под стражу. Следователи устанавливают полную картину преступления.


убийство
 
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