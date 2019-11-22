В Бурятии поймали очередного «чёрного» лесоруба

Он спилил древесины на 490 тысяч



В лесах Селенгинского района во время рейдового патрулирования лесные инспекторы обнаружили автомобиль «ГАЗ-53», гружённый древесиной.



За рулём автомобиля оказался житель села Тарбагатай, разрешающих документов на рубку у него не оказалось. Выяснилось, что правонарушитель успел заготовить около 59 кубометров древесины в защитных лесах.



Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 490 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «ГАЗ-53», прицеп и две бензопилы были изъяты.



В отношении лесоруба составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Селенгинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

