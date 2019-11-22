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В Иркутске на вокзале поймали рецидивиста с марихуаной

В Иркутске на вокзале поймали рецидивиста с марихуаной
Происшествия, 
Он купил 800 граммов марихуаны для личного употребления

В Иркутске 20 ноября суд вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 28-летнего мужчины. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

В сентябре иркутянин незаконно приобрёл марихуану в количестве около 800 граммов для личного употребления. На железнодорожном вокзале станции Иркутск-пассажирский его задержали полицейские и в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли наркотики.

- В суде мужчина вину признал в полном объёме. Учитывая то, что преступление было совершено в период нахождения на испытательном сроке по приговору за совершение аналогичного преступления, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Приговор суда в законную силу не вступил.
марихуана
 
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