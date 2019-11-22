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Громкое дело об убийстве любовницы миллионера на Байкале ушло в суд

Громкое дело об убийстве любовницы миллионера на Байкале ушло в суд
Происшествия, 
Личный водитель иркутской модели до последнего отказывался признавать вину в убийстве на берегу Байкала

В Иркутской области следователи завершили расследование громкого уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Усолье-Сибирское. Он обвиняется в убийстве модели, которую называют любовницей миллионера из Усолья.

Как сообщал «Байкал-Daily», это дело вызвало огромный общественный резонанс, а своё «расследование» вёл Андрей Малахов в шоу России-1 «Прямой эфир».

8 сентября 2018 года молодой человек Владислав, который работал личным водителем модели, привёз её в посёлок Листвянка. В выпуске шоу под названием «Водитель для Анны: кто убил любовницу миллионера?» говорилось, что Владислав был любовником девушки, несмотря на то, что у неё был покровитель – известный и влиятельный олигарх.

В тот же день полицейские обнаружили тело девушки, а главным подозреваемым стал молодой человек. Он уверял всех, что он не виноват, а когда произошёл несчастный случай, он спал в своей машине.

- По версии следствия, находясь на берегу Байкала, молодой человек нанёс последней несколько ударов твёрдым предметом по голове и телу, после чего погрузил голову потерпевшей в воду и удерживал до наступления смерти. Затем для инсценировки несчастного случая в виде падения с обрыва обвиняемый переместил тело погибшей к основанию скалистого берега высотой 15 метров, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

На протяжении всего расследования Владислав и его семья утверждали, что дело на него «повесил» как раз влиятельный покровитель убитой девушки. Якобы из мести миллионер сфабриковал дело и был готов на всё, чтобы любовник его убитой девушки сел в тюрьму.

- Расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с совершением преступления в условиях неочевидности, активными мерами обвиняемого по его сокрытию, проведением 12 судебных экспертиз, включая две сложные и длительные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, а также проведением комплекса следственных действий по проверке показаний обвиняемого, - сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Кроме того, известно, что жители Иркутска поддерживали подозреваемого и даже устраивали одиночные пикеты. В студии «Прямого эфира» выяснилось, что некоторые люди из окружения модели не поддерживают Владислава и уверены, что «дело нечисто». Общая знакомая Владислава и Анны заявила, что подозреваемый часто врал ей о подробностях инцидента. Также именно на телепередаче стало известно, что личный водитель часто брал деньги у модели и тратил их на своих родственников.

В следственном комитете считают, что молодой человек совершил убийство, чтобы не возвращать ей долг и действовал из корыстных побуждений.

- На протяжении всего времени обвиняемый противодействовал следствию, препятствовал в сборе доказательств, в том числе с распространением недостоверных сведений, направленных на дискредитацию следователей СКР и СК в целом, свидетелей и потерпевших по уголовному делу, формируя неблагоприятный общественный резонанс и тем самым, оказывая психологическое давление на участников уголовного судопроизводства, - рассказывают в СК.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено зампрокурора Иркутской области. Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.
убийство Байкал
 
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