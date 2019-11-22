В Забайкалье ОПГ вырубила деревьев на 2 млн рублей

Обвиняемые отказывались сотрудничать со следствием



В Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела о незаконных рубках леса и перевозке незаконно заготовленной древесины, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.



35-летняя жительница посёлка Забайкалец создала организованную группу для рубки леса. Несколько месяцев пять участников группы незаконно спилили 549 сосен и лиственниц. Государственному лесному фонду России причинён ущерб более чем в 2 млн рублей.



Организатор на своей машине находилась вблизи места незаконных рубок, чтобы наблюдать предупреждать по радиостанции в случае появления полицейских.



В ходе обыска по месту жительства изъята пилорама, машины «ЗИЛ-131» и «Тойта Кариб», бензопилы, радиостанция, сотовые телефоны и документы, подтверждающие причастность задержанных к совершению преступлений.



В отношении участников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Сложность расследования уголовного дела была обусловлена большим количеством следственных действий, проведённых в Чите и районах Забайкальского края. В ходе расследования проведено 15 судебных экспертиз, допрошено более 30 свидетелей. На момент окончания объём уголовного дела составил 38 томов.



Обвиняемые отказывались сотрудничать со следствием.



В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено для рассмотрения в суд.



За незаконную рубку лесных насаждений, совершённую в особо крупном размере, организованной группой законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа от одного до трёх миллионов рублей либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей.



