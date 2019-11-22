В Иркутской области братья ответят за изнасилование и убийство девушки

Братья, 17 и 25 лет расправились над девушкой
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Усть-Илимск, обвиняемых в изнасиловании и убийстве девушки.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 марта не вернулась домой 20-летняя жительница Усть-Илимска. Девушка была объявлена в розыск. Спустя три дня её тело нашли в лесу.
Как оказалось, расправу устроили братья, 17 и 25 лет.
По версии следствия, в ночь с 1 на 2 марта молодые люди отдыхали в баре, где предложили знакомой (подруге потерпевшей) довезти их до дома. Потом свою знакомую с другом подозреваемые довезли до места, а вторую девушку вывезли за город на берег реки и там её убили.
На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, они перевезли тело потерпевшей в лес в нескольких километрах от посёлка Железнодорожный. Братьев заключили под стражу.
По уголовному делу проведено 7 различных судебных экспертиз. Обвиняемые сотрудничали со следствием и показали следователям, как совершали преступление.
Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу. Подсудимым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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