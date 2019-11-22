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Братчанин на пожаре отравился угарным газом

Братчанин на пожаре отравился угарным газом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вечером на пожаре в Братске спасли человека

Сообщение о пожаре на бульваре Космонавтов поступило в пожарную охрану в 21:50. Привлекались 2 автоцистерны, автолестница, 10 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар произошёл в двухкомнатной квартире, расположенной на 3 этаже 5-этажного дома. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из-за двери квартиры. Запертую изнутри дверь пожарным пришлось демонтировать при помощи специальных устройств. На полу в квартире был обнаружен 47-летний хозяин.

Получивший отравление угарным газом мужчина был госпитализирован. Самостоятельно из подъезда по лестнице эвакуировались 12 человек. С помощью спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы были спасены ещё 8 жильцов.

В квартире на кухне горели вещи и бытовая техника. В течение нескольких минут открытое пламя было потушено. Ещё около часа огнеборцы ликвидировали последствия пожара, причиной которого могло стать неосторожное обращение с огнём.
пожар
 
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