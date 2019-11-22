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Житель Иркутской области сбил полицейского и прокатил его на двери

Житель Иркутской области сбил полицейского и прокатил его на двери
Происшествия, 
Полицейский удерживался руками за дверь и кузов машины, а машина продолжала набирать скорость

В Усольском районе суд вынес приговор молодому человеку, признав его виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В Усолье-Сибирском с ноября 2018 года мэр города ввёл режим «Чрезвычайная ситуация» для предупреждения и ликвидации экологической катастрофы на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром». Полицейский, охранявший территорию промплощадки, на личном автомобиле преследовал с напарником грузовик, гружённый ломом чёрного металла.

На перекрёстке автомобиль осуждённого, по просьбе водителя грузовика, преградил путь машине сотрудников угрозыска. Полицейский вышел из своего автомобиля, представился и предъявил служебное удостоверение, после чего потребовал освободить проезжую часть. За это время грузовик успел скрыться. Полицейские поняли, что таким образом молодой человек решил помочь своим знакомым оторваться от погони и приняли решение его задержать.

Однако он, испугавшись задержания, резко сдал назад, зацепив полицейского открытой дверью машины, а затем вместе с полицейским поехал вперёд. Сотрудник полиции был вынужден удерживаться руками за дверь и кузов автомобиля, чтобы не попасть под его колеса. Автомобиль продолжал набирать скорость и проехал около 100 метров, при этом водитель не реагировал на просьбы остановиться.

В результате полицейский, прекратив удерживаться за машину, упал на дорогу и получил телесное повреждение. Машина осуждённого, не останавливаясь, скрылась с места происшествия, а полицейский был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Суд признал усольчанина виновным в совершении преступления по части 2 статьи 318 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года, сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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