В Бурятии сгорели три квартиры

Пожар произошёл в многоквартирном доме



20 ноября в посёлке Таксимо Муйского района произошёл пожар в жилом двухэтажном многоквартирном доме.



На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны было сильное задымление во втором подъезде.



- Жители квартир эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. В течение часа работало звено газодымозащитной службы пожарной части №52. Всего к ликвидации пожара было привлечено 7 работников 14-го Муйского отряда Государственной противопожарной службы и 2 единицы спецтехники, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



В результате пожара огнём повреждены три жилые квартиры на первом и втором этаже: две на общей площади 95 кв.м. и прихожая третьей квартиры на площади 20 кв.м. Также повреждено подвальное помещение жилого дома на площади 10 кв.м.



Однако пять квартир не пострадали благодаря оперативной и слаженной работе пожарных подразделений. В настоящее время причина пожара устанавливается.



Всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 12 пожаров, 7 из которых произошли в районах республики.



