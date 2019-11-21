В Бурятии сгорели три квартиры

Пожар произошёл в многоквартирном доме
20 ноября в посёлке Таксимо Муйского района произошёл пожар в жилом двухэтажном многоквартирном доме.
На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны было сильное задымление во втором подъезде.
- Жители квартир эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. В течение часа работало звено газодымозащитной службы пожарной части №52. Всего к ликвидации пожара было привлечено 7 работников 14-го Муйского отряда Государственной противопожарной службы и 2 единицы спецтехники, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара огнём повреждены три жилые квартиры на первом и втором этаже: две на общей площади 95 кв.м. и прихожая третьей квартиры на площади 20 кв.м. Также повреждено подвальное помещение жилого дома на площади 10 кв.м.
Однако пять квартир не пострадали благодаря оперативной и слаженной работе пожарных подразделений. В настоящее время причина пожара устанавливается.
Всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 12 пожаров, 7 из которых произошли в районах республики.
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Происшествия, Фото:
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