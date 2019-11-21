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В Бурятии горел фельдшерско-акушерский пункт

В Бурятии горел фельдшерско-акушерский пункт
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В здании повреждена крыша, само здание удалось спасти

20 ноября в селе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района горел фельдшерско-акушерский пункт. Пожарным удалось спасти здание учреждения от полного уничтожения.

Пожар начался с котельной, пристроенной к зданию фельдшерско-акушерского пункта. На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции кровли основного здания и котельной.

- В результате пожара уничтожена крыша котельной на площади 12 кв.м. и повреждена крыша основного здания ФАП на площади 24 кв.м., но здание пожарным удалось спасти. Причина пожара устанавливается, предположительно ею мог послужить перекал металлической трубы дымохода с последующим возгоранием деревянных потолочных конструкций, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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