В Иркутской области прорвало водовод в районе месторождения нефти

Происшествия, Фото: Инцидент | Иркутск

Местные жители уже успели навести панику в социальных сетях



В группе «Инцидент. Иркутск» в социальной сети ВКонтакте была опубликована видеозапись, на которой изображён фонтан жидкости. Видео было сделано в Усть-Кутском районе.



В региональном МЧС опровергли информацию о разливе нефти, назвав её недостоверной.



- По сообщению, переданному оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы, 18 ноября в результате разгерметизации запорной арматуры из-за лопнувшей задвижки произошёл прорыв водовода высокого давления в районе Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения в 140 километрах от города Усть-Кут, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Прорыв был устранён в течение двух часов. Угрозы для населения нет, отметили в ведомстве.

