Местные жители уже успели навести панику в социальных сетях
В группе «Инцидент. Иркутск» в социальной сети ВКонтакте была опубликована видеозапись, на которой изображён фонтан жидкости. Видео было сделано в Усть-Кутском районе.
В региональном МЧС опровергли информацию о разливе нефти, назвав её недостоверной.
- По сообщению, переданному оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы, 18 ноября в результате разгерметизации запорной арматуры из-за лопнувшей задвижки произошёл прорыв водовода высокого давления в районе Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения в 140 километрах от города Усть-Кут, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Прорыв был устранён в течение двух часов. Угрозы для населения нет, отметили в ведомстве.
В Иркутской области прорвало водовод в районе месторождения нефти
Происшествия, Фото:
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