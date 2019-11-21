Улан-удэнке назначили штраф за кражу смартфона

Она стащила телефон, лежавший на подоконнике в общей кухне
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрено уголовное дело в отношении воровки.
22 сентября 2019 года женщина в общей кухне многоквартирного дома украла с подоконника сотовый телефон «Samsung Galaxy J2 Prime» стоимостью 10 тысяч рублей.
На суде горожанка поддержала ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Вину в предъявленном обвинении она признала полностью.
- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительную характеристику личности подсудимой, наличие на её иждивении двоих малолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, принятие добровольных мер к частичному возмещению материального ущерба, причиненного преступлением, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Суд признал женщину виновной в краже. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 месяцев равными частями по 1000 рублей ежемесячно.
Приговор не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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