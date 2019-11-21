Житель Бурятии выбросил наркотик на глазах росгвардейцев

Инцидент произошёл в Селенгинске



При патрулировании в посёлке Селенгинск сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на подозрительного мужчину. Он, увидев правоохранителей, стал беспокоиться и попытался незаметно сбросить на землю свёрток.



Росгвардейцы задержали гражданина для выяснения обстоятельств. На земле сотрудники вневедомственной охраны обнаружили свёрток с гашишным маслом весом свыше 3 граммов.



Задержанный 30-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

