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Житель Бурятии выбросил наркотик на глазах росгвардейцев

Житель Бурятии выбросил наркотик на глазах росгвардейцев
Происшествия, 
Инцидент произошёл в Селенгинске

При патрулировании в посёлке Селенгинск сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на подозрительного мужчину. Он, увидев правоохранителей, стал беспокоиться и попытался незаметно сбросить на землю свёрток.

Росгвардейцы задержали гражданина для выяснения обстоятельств. На земле сотрудники вневедомственной охраны обнаружили свёрток с гашишным маслом весом свыше 3 граммов.

Задержанный 30-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
наркотики
 
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