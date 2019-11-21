Из горящего магазина самостоятельно вышли девять человек
В селе Улеты Улетовского района Забайкальского края накануне вечером произошёл пожар в магазине. К месту происшествия сразу же были направлены пожарные автоцистерны пожарно-спасательной части.
Руководитель тушения объявил повышенный ранг пожара. В помощь огнеборцам были направлены ещё пять автоцистерн из близлежащих населённых пунктов, добровольная пожарная команда села и водовозка ЖКХ.
Из горящего здания до прибытия пожарных вышли 9 человек. В силу того, что помощь спасателей никому не потребовалась, руководитель тушения пожара сосредоточил усилия огнеборцев на борьбе с пламенем.
Пока помощь следовала к месту происшествия, огнеборцы удерживали пламя и не давали ему перейти на другие помещения здания. С прибытием дополнительных цистерн спасатели начали наступление на огонь и спустя 37 минут локализовали горение, а затем и ликвидировали пожар.
Сейчас на месте происшествия работают инспекторы, которые установят причину возгорания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Забайкалье в магазине произошёл пожар повышенного ранга
Происшествия, Фото:
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